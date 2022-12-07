Haberler Gündem Haberleri FETÖ’nün TSK yapılanmasına 3 tutuklama
Giriş Tarihi: 7.12.2022 11:56

FETÖ’nün TSK yapılanmasına 3 tutuklama

Konya merkezli 4 ilde FETÖ'nün TSK mahrem yapılanması içerisinde görev aldığı tespit edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
FETÖ’nün TSK yapılanmasına 3 tutuklama

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün TSK mahrem yapılanması içerisinde görev aldığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Konya merkezli Ankara, Adana ve Isparta illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli de yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2 şüpheli yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’nün TSK yapılanmasına 3 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA