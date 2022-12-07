FETÖ’nün TSK yapılanmasına 3 tutuklama

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün TSK mahrem yapılanması içerisinde görev aldığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Konya merkezli Ankara, Adana ve Isparta illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli de yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2 şüpheli yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.