Mardin’de PKK’ya ağır darbe

Teröristlerin silah deposu olarak kullandığı bu depolarda yapılan aramalarda 10 kilo patlayıcı madde, 5 adet plastik patlayıcıyla irtibatlandırılmış elektrikli fünye, 1 adet roket başlığına tuzaklanmış EYP, 1 adet roket motoru, 18 adet elektrikli ve mekanik fünye, 5 adet EYP ateşleme anahtarı, 1 adet basma düzeneği, çok miktarda EYP yapımında kullanılan muhtelif malzeme ve elektrik kablosu, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet tablet, 1 adet lazermetre, 1 adet akım ölçer, 1 adet 12 tuşlu uzaktan kumanda ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.