Kaftancıoğlu-İmamoğlu hattında yeni gerilim! Toplantıya katılmadı...

"İŞİNİZE BAKIN"

Geçen hafta, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer ile Canan Kaftancıoğlu arasında yaşanan İmamoğlu tartışması gündem olmuştu.

Bir toplantıda Kaftancıoğlu ile bir araya gelen Özer, Kaftancıoğlu'na "Son günlerde yaşananlar ile ilgili bir açıklama yapmayacak mısınız?" sorusunu sordu. Kaftancıoğlu da bunun üzerine Özer'e "Ben gazetelerde yazılanlara takılmam, siz de takılmayın" karşılığını verince Özer de, "Ama başkanım bütün oklar Ekrem başkan ve bizim üstümüzde herkes bir şey söylüyor zan altındayız" karşılığını verdi. Kaftancıoğlu da bunun üzerine "İşinize bakın" ifadelerini kullandı.

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