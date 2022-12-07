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Giriş Tarihi: 7.12.2022 12:27 Son Güncelleme: 7.12.2022 13:08

MSB görüntüleri paylaştı! Ege'de 'Yunan' zulmü: Türki Sahil Güvenlik kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde Yunanistan Sahil Güvenlik botlarının düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botu Türk karasularına ittiği anların görüntülerini paylaştı. İnsansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen görüntülerde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçmenleri kurtardığı anlar yer alıyor.

MSB görüntüleri paylaştı! Ege’de ’Yunan’ zulmü: Türki Sahil Güvenlik kurtardı

Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu Türk karasularına itti. O anlara ait görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ege Denizi'nin Bozburun güneyinde 04 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.

Yunanistan'ın ölüme terkettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı | Video

Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı." ifadelerine yer verildi.

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MSB görüntüleri paylaştı! Ege'de 'Yunan' zulmü: Türki Sahil Güvenlik kurtardı
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