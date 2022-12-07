MSB görüntüleri paylaştı! Ege’de ’Yunan’ zulmü: Türki Sahil Güvenlik kurtardı

Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu Türk karasularına itti. O anlara ait görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.
Bakanlıktan yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Ege Denizi'nin Bozburun güneyinde 04 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.
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Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı." ifadelerine yer verildi.