Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Anne Şahinaz Özcan, gazetecilere 6 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Çocuğunu HDP'den isteden Özcan, şöyle konuştu:

HDP çocuğumun nerde olduğunu biliyor. 3 yıldır Muş ve Diyarbakır HDP önündeyiz. Niye bir gün HDP gelip sormuyor 'siz ne için buradasınız' diye. Çocuklarımız için buradayız. Çocuğumu almayana kadar burayı terk etmeyeceğim. Soğuk olsun, kış olsun, ne olursa olsun yine burada olacağım. Bir çocuk dağda kalsa dahi yine buradayız. Atilla oğlum sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol.

ÇOCUKLARIMIZI KANDIRIP GÖTÜRDÜLER

Baba Halit Altun da 8 yıldır oğlunun hasretini çektiğini dile getirdi. "20 yılda olsa HDP'nin önünde nöbet tutacağız. HDP sanmasın ki biz buradan kolay kolay çekip gideceğiz, sonuna kadar devam edeceğiz" diyen Altun, şöyle konuştu: Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Çocuklarımızı kandırıp götürdüler. Okullardan 14 yaşındaki çocukları alıp götürüp PKK'ya teslim ettiler. Kendi çocuklarını götürüp PKK'ya teslim etsinler. Bizim çocuklarımızı geri göndersinler. Çocuklarımızı bizden sakladılar, bize göstermediler. Yıllardır bu acıyı çekiyoruz, yeter bu acıyı çektik. Artık bittik, ayakta duracak halimiz kalmadı. Hep dertliyiz, hep kederliyiz, hep sıkıntılıyız. Sizi kandırıyorlar taşların arasında, derelerin içinde, suların içinde sizi süründürüp götürüyorlar. Sizi yanlış bir yola sokmuşlar. Gel devletine, askerine teslim ol. Devlet hepimizin devletidir. Ben şu an Türk bayrağının altında yaşıyorum. Senin orada ne işin var oğlum? Seni okul okumaya gönderdim, git insan ol dedim. Bilgisayar Mühendisi oldun. Kardeşlerinin başlarına şemsiye olacaksın dedim ama bilmiyordum gidip Amerika'ya, o şerefsizlere (PKK) askerlik yapacaksın. Bunu bilmiş olsaydım ya o an için kendi kafama bir mermi sıkacaktım seni görmemek için ya da senin kafana bir mermi sıkacaktım seni görmemek için.

"ÇOCUKLARIMIZI OKULDAN ALDILAR, PKK'YA VERDİLER"

Baba Şemsettin Özcan da eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek, "HDP'nin önündeyiz. Biz gelip çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. HDP bizi kandırıp diyordu ki 'gelin bize katılın bu Kürt davasıdır' diye. Bu Kürt davası değil, bu Amerika davasıdır. Kürt davası olsaydı şimdi HDP bizim yanımıza gelip destek verirdi. Bunlar bizim çocuklarımızı okuldan aldılar, PKK'ya verdiler. Bunların ne hakkı var? Kürtleri hep kandırdılar. Kürtlere darbe vuruyorlar. Çocuklara sesleniyorum, bizi duyuyorsanız hemen gelin askere, polise teslim olun. 6 yıldır çocuğumun derdini çekiyorum. Sonuna kadar da HDP'nin önünden gitmeyeceğim" dedi.