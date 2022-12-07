SON DAKİKA: Terör örgütü PKK’nın kadın yapılanma ağı deşifre oldu! Talimatı Kandil’den alıyorlar, aralarında BDP’li yöneticiler de var

KANDİL'DE YÜZ YÜZE TALİMAT ALDILAR

PKK/KCK Terör örgütünün kadın alan yapılanmasında faaliyet yürüten ve sözde kadro olarak adlandırılan şüphelilerle ilgili soruşturma sürecinde yapılan HTS baz birliktelikleri, para trafiği, konaklama ve seyahat bilgilerine yönelik çok yönlü analizler ile tanık ve etkin pişman ifadelerinde örgütün kadın yapılanmasıyla çarpıcı bilgiler elde edildi. Kadın yapılanmasındaki yöneticilerin örgütün üst düzey sorumlularından talimat almak için Kuzey Irak'taki Kandil olmak üzere PKK kamplarına gittikleri, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının yakınlarına para aktarımı yaptıkları, şüphelilerden bir kısmının kuryelik yaptığı tespit edildi. Zanlıların, terör örgütüne sempatizan ve eylemci kazandırma amaçlı etkin ve kritik görevler aldıkları ve propaganda faaliyetlerinde öne çıkan isimlerden oldukları anlaşıldı. Tüm bu faaliyetlerin terör örgütünün talimatı ile gizlilik ve hiyerarşik yapıya bağlı şekilde sürdürüldüğü delillendirdi.