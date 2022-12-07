Haberler Gündem Haberleri TBMM'de Fuat Oktay’ı hedef almışlardı... CHP'li vekillerin fotoğraf provokasyonu
Giriş Tarihi: 7.12.2022 17:10 Son Güncelleme: 7.12.2022 17:22

TBMM'de Fuat Oktay’ı hedef almışlardı... CHP'li vekillerin fotoğraf provokasyonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay arasında yaşanan fotoğraf krizi tartışmaları sürüyor. Özkoç, TBMM'de yaptığı konuşmada Oktay'ı uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklu bulunan Veysel Filiz'i korumakla itham etmiş ve beraber olan fotoğrafını göstermişti. Filiz'in Deniz Baykal, Ekrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu gibi isimlerle fotoğrafları ortaya çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı uyuşturucu ticareti yapan Veysel Filiz'i korumakla suçladı. Filiz ve Oktay'ın beraber çekildiği fotoğrafı göstermesi üzerine TBMM'de gerginlik yaşanmıştı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: İRTİBAT KURMAM SÖZ KONUSU OLMAMIŞTIR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Veysel Filiz ile ilgili olarak çok açık ve net şekilde söylüyorum. Kamuya ve basına açık bir toplantıda bir fotoğraf çekilmiş. Kendisiyle öncesinde sonrasında irtibatım olmamıştır.

İşlediği veya karıştığı hiçbir suç, mahkemeye veya tutuklanması ile ilgili hiçbir makam, mevki, şahıs aramam, irtibat kurmam söz konusu olmamıştır, olamaz" demişti.

VEYSEL FİLİZ'iN İMAMOĞLU, BAYKAL VE DAVUTOĞLU İLE DE FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

CHP'li Özkoç fotoğraf üzerinden Oktay'ı itham ederken Veysel Filiz'in Deniz Baykal, Ekrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu gibi isimlerle yan yana çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.

Veysel Filiz'in Deniz Baykal, Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Davutoğlu ile beraber ortaya çıkan fotoğrafları:

Gazeteci Zafer Şahin, Fuat Oktay'ı hedef gösteren CHP'li isimlere tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"YAPMAYIN BÖYLE SİYASET OLMAZ"

Fuat Oktay'ı Veysel Filiz adlı şahısla fotoğrafı var diye hedef gösterenler. Bakın daha kimlerle resim çektirmiş bu şahıs. İmamoğlu, Davutoğlu, Baykal vs. Her resim çektirdiğiyle samimi olduğu söylenebilir mi? Tabii ki hayır. Yapmayın, böyle siyaset olmaz.

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TBMM'de Fuat Oktay’ı hedef almışlardı... CHP'li vekillerin fotoğraf provokasyonu
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