TBMM'de Fuat Oktay’ı hedef almışlardı... CHP'li vekillerin fotoğraf provokasyonu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı uyuşturucu ticareti yapan Veysel Filiz'i korumakla suçladı. Filiz ve Oktay'ın beraber çekildiği fotoğrafı göstermesi üzerine TBMM'de gerginlik yaşanmıştı.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: İRTİBAT KURMAM SÖZ KONUSU OLMAMIŞTIR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Veysel Filiz ile ilgili olarak çok açık ve net şekilde söylüyorum. Kamuya ve basına açık bir toplantıda bir fotoğraf çekilmiş. Kendisiyle öncesinde sonrasında irtibatım olmamıştır.
İşlediği veya karıştığı hiçbir suç, mahkemeye veya tutuklanması ile ilgili hiçbir makam, mevki, şahıs aramam, irtibat kurmam söz konusu olmamıştır, olamaz" demişti.
VEYSEL FİLİZ'iN İMAMOĞLU, BAYKAL VE DAVUTOĞLU İLE DE FOTOĞRAFLARI ÇIKTI
CHP'li Özkoç fotoğraf üzerinden Oktay'ı itham ederken Veysel Filiz'in Deniz Baykal, Ekrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu gibi isimlerle yan yana çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.
Veysel Filiz'in Deniz Baykal, Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Davutoğlu ile beraber ortaya çıkan fotoğrafları:
Gazeteci Zafer Şahin, Fuat Oktay'ı hedef gösteren CHP'li isimlere tepkisini şu sözlerle dile getirdi: