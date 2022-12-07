TBMM'de Fuat Oktay’ı hedef almışlardı... CHP'li vekillerin fotoğraf provokasyonu

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: İRTİBAT KURMAM SÖZ KONUSU OLMAMIŞTIR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Veysel Filiz ile ilgili olarak çok açık ve net şekilde söylüyorum. Kamuya ve basına açık bir toplantıda bir fotoğraf çekilmiş. Kendisiyle öncesinde sonrasında irtibatım olmamıştır.

İşlediği veya karıştığı hiçbir suç, mahkemeye veya tutuklanması ile ilgili hiçbir makam, mevki, şahıs aramam, irtibat kurmam söz konusu olmamıştır, olamaz" demişti.