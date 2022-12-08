Bakan Ersoy’dan çocuk istismarı iddiasıyla ilgili açıklama: Müfettiş görevlendirildi

Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"DETAYLI İNCELEME YAPILIYOR"

Konunun yakından takip edildiğini ve müfettiş görevlendirildiğini belirten Bakan Ersoy, "Olayı şiddetle kınıyorum, sorumluların tamamı en ağır cezayı almalıdır, Aile Bakanlığımız davaya müdahil oldu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevlendirdiği müfettiş göreve başladı, detaylı inceleme yapılıyor. Hassasiyetle konuyu takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.