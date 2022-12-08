‘Çocuklara icra’ uygulamasını kaldırdık

AdaletBakanı Bekir Bozdağ, icra ile çocukların anne-baba ile görüşmesini kaldırdıklarını söyledi. Bozdağ, çocukların uzmanlar eşliğinde aileleriyle görüştüğü sistemin Türkiye geneline yaygınlaştırılacağını belirtti. Bozdağ, bakanlığının 2023 yılı bütçelerinde görüşmelerinde, "İlk defa çocuk koruma kanunu koyduk. Ceza sisteminde çocuklara yönelik suçlarda cezaları arttırdık. Çocuklarla aileler arasında dramlar yaşanıyordu. Anne-baba, evladıyla görüşmek için para veriyordu. Parası olmayan pek çok kişi de görüşme imkânından mahrum kalıyordu. İcra ile çocukların anne-baba ile görüşmesini kaldırdık" ifadesini kullandı.