Evini satmak istedi ama kiracılar evi göstermedi

İstanbul'da satılığa çıkarılan daireyi göstermeyen kiracılara dava açıldı. Mahkeme, mal sahibini haklı buldu. İstanbul Kadıköy'deki evini Eylül 2019'da Berfu ve Kemal Oğuz Cevizli'ye kiralayan Kübra Çöten, bu yıl temmuz ayında evini satmaya karar verdi. Kararı, kiracılarına alıcı adaylarına evi göstermeleri gerektiğini belirttiği ihtarname ile bildirdi. İddiaya göre Cevizli çifti evi göstermedi. Çöten, "kiralananı göstermeye izin" davası açtı.Mahkeme, kiracının evi bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde görülmesine izin verme yükümlülüğü bulunduğunu, bu durumun kiracıya uygun bir süre önce bildirilmesi gerektiğini kaydetti. 2 ay süreyle her hafta cumartesi ve pazar günleri 14.00-17.00 arasında evin gösterilmesine karar verdi. Karara kiracılar itiraz etse de üst mahkeme itirazı reddetti, karar kesinleşti.