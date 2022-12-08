Evlat nöbetinde aile sayısı 337’ye ulaştı

Terörörgüt tarafından kandırılarak ya da zorla dağa götürülen çocukları için Diyarbakır HDP il binası önünde çadır kurup eyleme başlayan ailelerin evlat mücadelesi 1192 gündür sürüyor. Çocuklarını PKK'dan kurtarmak isteyen ailelerin eylemine iki aile daha katıldı. Erzurum'dan gelen Celal Karakaya, yaklaşık 7 yıl önce 2015'te 13 yaşında ilkokul öğrencisiyken kandırılarak kaçırılan kızı Bahar için, Hülya Kızılay ise kızı Rojin için evlat nöbetine dahil oldu. Aile sayısı 337'ye yükseldi. Muş'ta da çocuklarının terör örgütünce dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, her çarşamba yaptıkları oturma eylemini sürdürdü. Baba Şemsettin Özcan, "HDP çocuklarımızı okuldan alıp PKK'ya verdi" dedi.