KOM'da Jovan Vukotic açıklaması! "Türk polisi suçluların ensesinde"





Bu husus; sadece ülkemizi değil tüm dünya ülkelerini ilgilendiren global bir sorun olduğu için Türkiye dahil toplam 195 üyesi bulunan ve merkezi Lyon şehrinde olan İNTERPOL'ün kuruluş amacı ve çalışma esasları bu konuları kapsamaktadır. Uluslararası hukukun geçerli olduğu suçluların iadesi sistemi içerisinde, işbirliği faaliyetleri İNTERPOL üyesi ülkelerle sınırlı kalmamaktadır. Bu çemberin ikili anlaşmalar yoluyla genişletilmesiyle birlikte suçla mücadele ve suçluların iadesi anlamında ülkemiz her geçen gün daha da güçlenmektedir. Bu sebeplerle kurulan uluslararası oluşumlarda yer alan ülkelerden biri olan Türkiye, sınıraşan suç faaliyetleri konusunda birçok mücadeleci kuruluşun çalışmalarına ortak olmaktadır."