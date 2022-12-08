KOM'da Jovan Vukotic açıklaması! "Türk polisi suçluların ensesinde"

Skaljari Suç Örgütü Lideri Jovan Vukotıc; 2018 yılında hakkındaki Kırmızı Bülten kapsamında Antalya'da yakalandı. Sırbistan İçişleri Bakan Yardımcısı ve beraberindeki 5 görevliye, heyetin güvenlik endişesi nedeniyle başına çuval geçirilerek Türkiye'ye ait uçakla teslim edildiği bilgisi paylaşıldı. İşlediği suçlar kapsamında 15 ay hapis yattıktan sonra Sırbistan'da serbest kalmasının ardından Karadağ'a teslim edildiği bilgisine yer verildi. Karadağ'da da kısa süre hapis yattıktan sonra 2020 yılı temmuz ayında salıverildiği ortaya çıktı.
SAHTE PASAPORT İLE GİRİŞ YAPTI
Devam eden süreçte; yüz hatlarında değişiklik yaptırdıktan sonra başka bir ülkeden Predrag Popovic "sahte ismiyle aldığı Kosova ülkesine ait pasaport" ile yasadışı yollardan Türkiye'ye gelen Jovan Vukotıc 2022 tarihinde İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.
SUİKASTİ GERÇEKLEŞTİRENLER YAKALANDI
Söz konusu olaya ilişkin soruşturma hızlı bir şekilde yürütülerek, eylemi gerçekleştiren Sırbistan ve Karadağ ülkelerinde yerleşik 'Kavac' suç örgütü üyeleri ve iltisaklı Türk vatandaşlarından oluşan 20 şüpheli yapılan operasyonlar kapsamında yakalandı. Aralarında Kavac üyesi 3 şüphelin de bulunduğu 13 kişi tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, açıklamasında şunlara yer verdi:
"Küreselleşen ve teknolojik açıdan gelişen dünyamızda suç örgütü lider ve üyeleri suç faaliyetinde bulundukları ülkelerde barınma şansı bulamadığından sahte kimlik ve pasaportlarla illegal yollardan değişik ülkelere geçiş yaptığı bilinen bir gerçektir. Kendi aralarında iş birliği ve diyalog içerisinde bulunan bu organize suç örgütleri ile mücadelenin olmazsa olmaz koşulu; çok taraflı, uzun vadeli bir stratejinin geliştirilmesi ile uluslararası iş birliği ve koordinasyonun artırılmasıdır.
Bu husus; sadece ülkemizi değil tüm dünya ülkelerini ilgilendiren global bir sorun olduğu için Türkiye dahil toplam 195 üyesi bulunan ve merkezi Lyon şehrinde olan İNTERPOL'ün kuruluş amacı ve çalışma esasları bu konuları kapsamaktadır. Uluslararası hukukun geçerli olduğu suçluların iadesi sistemi içerisinde, işbirliği faaliyetleri İNTERPOL üyesi ülkelerle sınırlı kalmamaktadır. Bu çemberin ikili anlaşmalar yoluyla genişletilmesiyle birlikte suçla mücadele ve suçluların iadesi anlamında ülkemiz her geçen gün daha da güçlenmektedir. Bu sebeplerle kurulan uluslararası oluşumlarda yer alan ülkelerden biri olan Türkiye, sınıraşan suç faaliyetleri konusunda birçok mücadeleci kuruluşun çalışmalarına ortak olmaktadır."
ESTETİK AMELİYATI İLE YÜZÜNÜ DEĞİŞTİRDİ
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, mücadelenin gerektirdiği en güncel teknik ve teknolojik imkanlara sahip olmayı, suç ve suçluyla mücadele ile bu tür suçluların iadesini kolaylaştırma noktasında irtibat görevlisi atadığı ülke sayısını artırmayı kendisine hedef seçtiğinin altı çizildi.
KOM Daire Başkanlığı, "Jovan Vukotıc; sınıraşan suç örgütleriyle mücadeledeki kararlı duruşumuz kapsamında, 2018 yılında tarafımızdan yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak Sırbistan ülkesine deport edilmiştir.
Bu örgütlerle ilgili alınan tedbirler neticesinde, yüz hatlarını değiştirmek ve başka bir ülkeye ait pasaportu sahte isimle almak suretiyle illegal olarak ülkemize giriş yapmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sadece Jovan Vukotıc ile sınırlı kalmamış, birçok önemli suç örgütü ile iltisaklı şahıslara ülkemizde barınma şansı tanınmamış ve deport edilmiştir" dedi.