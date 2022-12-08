MSB duyurdu! Yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalananlardan 9'unun öğretmenlik ve hemşirelik gibi görevlerden ihraç edilmiş FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Ayrıca Suriye hududunda 1 kişi ülkemize sızmaya çalışırken yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.