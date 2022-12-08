Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu! Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 8.12.2022 14:48 Son Güncelleme: 8.12.2022 14:49

MSB duyurdu! Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişinin yakalandığını bildirdi. Bakanlık ayrıca, Suriye hududunda 1 kişinin ülkemize sızmaya çalışırken yakalandığını açıkladı.

MSB duyurdu! Yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalananlardan 9'unun öğretmenlik ve hemşirelik gibi görevlerden ihraç edilmiş FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Ayrıca Suriye hududunda 1 kişi ülkemize sızmaya çalışırken yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

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MSB duyurdu! Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı
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