PKK sempatizanını danışmanı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, danışmanları arasına geçmişi skandallarla dolu bir ismi daha ekledi. Terör örgütü PKK'ya destek veren ve devleti 'katliamcı' olarak niteleyen paylaşımlar yapan eski Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi 'hukuk' konularında başdanışman olarak atandı.Avukat Nuşirevan Elçi, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. 20 Ağustos 2015'te, "Baroların Öcalan'la görüşme talebi reddedildi. Oysa her şey sulh için" yazan bir tweeti paylaştığı görülüyor.Elçi, Türkiye'nin bir iç savaşa sürüklenmek istendiği Cizre olayları döneminde ise devlete gözdağı içeren şu tweetleri attı: "Hukuki gerekçesi olmayan sokağa çıkma yasağı ve yaratılan çatışma ortamı ülkeyi sonu olmayan bir maceraya sürüklemektir. Derhal bu yanlıştan dönülmeli ve sokağa çıkma yasağı kaldırılmalıdır." Nuşirevan Elçi, 4 Mayıs 2015'te ise 'Dersim Soykırımını Unutma' etiketiyle paylaştığı görselde şu ifadelere yer verdi: "Ben İstanbul'da öğrenciyken bir hamal benim eşyalarımı taşıyordu. Sağ elinin parmakları kopmuştu. Sordum, 'Neden koptu elin?' diye... Cevap verdi: Ben Dersim savaşında askerdim. O kadar Kürt öldürülüyordu ki, ben de kardeşlerimi öldürmemek için elime kurşun sıktım. Ve ben o eli öpüp başıma koydum."Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak tanıttığı Hacer Foggo, Mehmetçiği çocukları katletmekle suçlamıştı. Ekonomi danışmanı olarak tanıtılan ve ABD'de bulunan Daron Acemoğlu ise kırılgan ekonomi içi IMF'yi çare olarak gördüğünü açık biçimde ifade etmişti.