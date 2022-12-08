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Giriş Tarihi: 8.12.2022 20:04

Şanlıurfa'da terör operasyonu! 1 kişi yakalandı

Şanlıurfa’da düzenlenen operasyon sonucunda 1 PKK/KCK üyesi yakalandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da terör operasyonu! 1 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü ve üyelerine geçit verilmiyor. Silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda 1 PKK/KCK üyesi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başkanlığımız koordinesinde silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda; Adana ilinde 1 şahıs, Ankara ilinde 18 şahıs, Gaziantep ilinde 2 şahıs, Sakarya ilinde 1 şahıs, Samsun ilinde 3 şahıs ve Şanlıurfa ilinde 1 şahıs olmak üzere toplamda 26 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır"

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Şanlıurfa'da terör operasyonu! 1 kişi yakalandı
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