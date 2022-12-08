Şehit oğlunun maaşıyla 10 çocuğa burs veriyor

İstanbul Beşiktaş'ta 6 yıl önce düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan polis memuru Metin Düzgün'ün (29) ailesi, bağlanan şehit maaşıyla 10 öğrenciye burs veriyor. 10 Aralık 2016'da düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan polislerden Metin Düzgün'ün ailesi 6 yıl geçmesine rağmen evlat acısını ilk günkü gibi yaşıyor.Konya'da yaşayan şehidin babası Harun Düzgün, vaktinin büyük bölümünü 5 yıl önce oğlunun şehitlik tazminatı ve kendi birikimlerinden verdiği destekle açılmasını sağladığı 150 öğrencili Erkek ve Kız Kuran Kursu'nda geçiriyor. Şehit Metin Düzgün'ün adını taşıyan kursta yüzlerce çocuk, genç ve yaşlı Kuran eğitimi alıyor. Baba Düzgün, öğrencilerle ve Kuran kursunun ihtiyaçları ile yakından ilgileniyor. Bununla da yetinmeyen Düzgün, şehit oğlundan bağlanan maaşla, aralarında yetim ve öksüzlerin de bulunduğu 10 öğrenciye burs sağlıyor. Bunun kendisini mutlu ettiğini belirten baba Düzgün, "Herhangi bir beklentim yok. Allah rızası için yapıyorum. Oğlumuz için bir Allah razı olsun desinler yeter" ifadelerini kullandı.Konya Numune Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalışırken, oğlunun da aynı hastanede tıbbi sekreterlik yaptığını anlatan Harun Düzgün, "Orada çalışırken, 'Bu vatanın bir polisi olmak istiyorum' diyerek polislik sınavlarına hazırlandı. Polisliği çok istiyordu ve Allah da onun gönlüne göre verdi, sınava ikinci girişinde kazandı. Olay günü telefonla görüştüğümüzde izinli olduğunu ve gezeceklerini söyledi. Sonra ikindi vakti bir daha arayıp, 'Maç için göreve çağırıyorlar, görev beklemez' dedi. Gece saatlerinde patlama olduktan sonra aradım. Telefonu bir kez çaldı ve kapandı, bir daha da ulaşamadık. Sonra da şehit olduğu haberini aldık. Acısı büyük ama oğluma Rabbim şehitlik mertebesini nasip etmiş" dedi.