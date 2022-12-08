Tanklar kime yol verdiyse diktatör odur

AKParti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilerle kahvaltı sohbetinde buluştu, gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. Meclis'te yaşanan gerginliğe işaret eden Çelik, muhalefete fiziki ve sözel şiddete karşı centilmenlik anlaşması önerisinde bulundu. Karşılıklı nezaket içinde olunması gerektiğini, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ifade eden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ortaya çıkan arbedede hangi partiden olursa olsun bir vekilin fiziki saldırıya uğraması ve hastaneye gitmesinden üzgünüz, içtenlikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. Çelik, özetle şunları söyledi:Seçilmiş bir cumhurbaşkanına diktatör ya da tiran demek kimsenin haddine değil, bir kez daha kınıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te yaptığı konuşmada siyasetten haberi olmayan ifadeler kullandı. Bu ifadeleri kullanırken unutmaması gereken bir şey var. Diktatörler halktan korkarlar. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız demokrasiye sahip çıktı. Kılıçdaroğlu tankların yol vermesi ile birlikte darbe girişimini televizyon başında seyretti. Tanklar kime yol veriyorsa diktatör odur.Gazi Meclis polemiğinin hiçbir şekilde affedilir yanı yoktur. Kılıçdaroğlu, 'Milletvekillerini nasıl seçtiğini biliyorum' diyor. Bizim milletvekillerimiz demokratik yarış içinde vekil oldu. Asıl Kılıçdaroğlu'nun kendi koltuğunun meşruluğunu tartışması gerek.