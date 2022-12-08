AK Parti Zonguldak İl Başkanı Muammer Avcı ile AK Parti İl Başkanı Muammer Avcı, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Çaycuma'ya bağlı, belde belediye başkanları, ilçe başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları, belediye meclis üyeleri, Filyos Limanını ziyaret etti. Türkiye Yüzyılı'nın Enerjisi Zonguldak" hedefiyle millete yeni müjdeler verebilmek için Karadeniz'e açılan olan Kanuni Sondaj Gemimsini Filyos Limanı'nda ziyaret ettiklerini anlatan Muammer Avcı, "Türk sanayisinin temellerini oluşturan Zonguldak'ımız Türkiye Yüzyılı'nda da doğalgaz rezervleri, limanı ve endüstri bölgesi ile yeniden ülkemizin geleceğine yön verecektir" dedi.