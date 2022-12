10 bin çocuğun hayatına dokundu

Mersin'de Halk Eğitim'de el sanatları öğretmenliği yapan 2 çocuk annesi Yasemin Birbudak (42), bir arkadaşının lösemi hastası çocuğundan etkilenip Tebessüm Gönüllüleri Grubu'nu kurdu. Grup üyeleri önce Mersin ve çevresindeki lösemili çocukların hayatına dokundu. Onlara oyuncaklar hediye ederek etkinlik düzenleyip moral verdiler. Birbudak'ın gönüllü grubu yıllar içinde 12 bin kişiye ulaştı. Hızla büyüyen grup sadece lösemili çocuklara değil İzmir'den Van'a, Mersin'den Sinop'a kadar köy okullarındaki çocukların hayatına da dokunmaya başladı.Onların ihtiyaçları belirlenip bot, ayakkabı, çanta, kitap ve kırtasiye yardımı yapıldı. 4 tane anaokulunun içi döşendi, çocuklara her türlü yardım ulaştırıldı. İhtiyaç sahibi çocuklar ortaokula kadar takip edilip her yıl onların gereksinimleri karşılandı. Grup üyeleri Antalya, Marmaris ve Mersin yangınlarında günlerce arazide kalan itfaiye ekiplerine iç çamaşırı, fener ve kask desteğinde de bulundu. Yangından mağdur olan çocuklara ulaşıp, psikolojik destek verdiler, giysi ve oyuncak yardımında bulundular.Çocukları eğitim sürecinde de takip ettiklerini belirten Birbudak, "Türkiye genelinde gönüllü arkadaşlarımız var. Her noktaya 1 saatte ulaşabiliyoruz. Reyhanlı ve Yayladağ yetim kamplarında savaş mağduru çocuklara giyecek ve erzak götürmeyi sürdürüyoruz. Savaş mağduru çocukların yaşadıkları olumsuz psikolojiden kurtulmaları için uzmanlar eşiğinde etkinlik düzenliyoruz. Bir savaş mağduru çocuğun yüzünü güldürsek mutlu oluyoruz" dedi.Bugüne kadar 10 bin çocuğa ulaştıklarını, hedeflerinin 20 bin olduğunu söyleyen Birbudak, "Lösemili çocukların kişisel hayallerini de gerçekleştiriyoruz. Lösemili bir çocuğumuz Güney Kore'ye gitmek istiyordu. Hayalini gerçekleştirdik. Lösemili çocuklara tiyatro düzenliyoruz. Kısaca çocukların yüzleri gülünce biz de mutlu oluyoruz. Bütün yorgunluğumuz gidiyor" diye konuştu.