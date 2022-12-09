CHP’liler fakültede terörist övücüsü ile bir araya geldiler

İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında DHKP-C'li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından rehin alındıktan sonra şehit edilmişti. Savcı Kiraz'ı şehit eden teröristlerin Tekirdağ F tipi ceza evinden arkadaş oldukları belirlenmişti.

ŞEHİT KİRAZ'I KATİLİNE ANMA PROGRAMI DÜZENLEDİ

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve CHP Ankara Murat Emir, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katili DHKPC'li Bahtiyar Doğruyol için 2015 yılında anma programı düzenleyen Osman Gürsel Şahin ile fakültede görüştükleri belirlendi. CHP Milletvekillerinin ziyaret ettiği Osman Gürsel Şahin'in kim olduğu merak konusu oldu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi öğrencisi olan Şahin'in, yaralama suçunun yanında MLKP terör örgütünün propagandası yapmak, üyesi olmak suçundan 2021 yılında kaydı bulunduğu öğrenildi.

CHPLİ VEKİLLER MLKP ÜYESİ İLE FAKÜLTEDE GÖRÜŞTÜ

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde, 2019 yılında PKK ve işbirlikçi diğer marjinal gruplar kendilerinden olmayan öğrencilere saldırı gerçekleştirmiş ve derse girmelerine engel olmuşlardı. Ayrıca hiçbir gruba mensup olmamalarına rağmen öğrencilere selam verdikleri için birçok öğrenci yine aynı gruplar tarafından darp edilmişti. Yaşanan bu olaylardan sonrası fakülteye giden CHP milletvekilleri Murat Emir ve Murat Bakan, MLKP terör örgüt üyesi Osman Gürsel Şahin ile olan fotoğraf karesi ortaya çıktı.