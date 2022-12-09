Emine Erdoğan ‘Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi’nin açılışını yaptı: Geleceğimiz emin ellerde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Altındağ Belediyesi tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde kurulan ve Türkiye'nin ilk "sıfır atık okulu" olma özelliğini taşıyan "Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi"nin açılışını yaptı. Altındağ Belediyesi Güneşevler Anaokulu öğrencilerinin çiçeklerle karşıladığı Erdoğan, açılış kurdelesini kesti. Atölye çalışmalarında atık karton ve kozalaklardan flamingo maketi yapan çocukları izleyen ve sohbet eden Erdoğan, "Tebrik ediyorum çocuklar hepinizi, harika şeyler yapmışsınız" dedi.Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Merkez Sorumlusu Güneş İpek'ten bilgi alan Erdoğan, daha sonra merkezde atıklardan yapılan ürünlerin sergilendiği bölümü gezdi. 6 yaşındaki Reyyan Güleç Muslu'nun, "Sıfır atık aynı zamanda israfı önleyen bir şeydir. İnsanların ve hayvanların yaşamını kolaylaştırır, daha iyi konuma getirir" sözlerini alkışlayarak tebrik eden Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen kompost makinelerini de inceledi. Erdoğan, "Çocukların bu bilince varması ve sahiplenmesi bizim işimizi çok kolaylaştıracak inşallah. Dolayısıyla geleceğimiz emin ellerde diye düşünüyorum" dedi. Çocukların sıfır atıkla ilgili sözlerinin kendisini çok duygulandırdığını belirten Erdoğan, torunlarına da örnek olması için kayıtları göstermek istediğini dile getirdi. Çocuklara içinde sıfır atık oyunu ve sıfır atık kitaplarının yer aldığı paketler ile Sıfır Atık Okulu sertifikalarını veren Erdoğan'a, Belediye Başkanı Asım Balcı da atıklardan yapılan bir tablo takdim etti. Emine Erdoğan, daha sonra merkezin bahçesini gezerek çocuklarla fotoğraf çektirdi. Emine Erdoğan'a, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam da eşlik etti. AAAltındağ Belediye Başkanı Asım Balcı "Özellikle, çevre bilinci, sıfır atık konusunda neler yapılabileceği, simülasyon bazlı oyunlar, etraftan toplanan atıkların ayrıştırılması gibi konularda temel eğitimleri alıyorlar ve sonunda da çocuklarımıza birer sertifika veriyoruz. Şu ana kadar 5 binin üzerinde çocuğumuz, gencimiz burada sertifika alma imkânını buldu ve yoğun bir ilgi var" dedi.ALTINDAĞ Halk Eğitim Merkezi'ndeki ev hanımları, eski gazeteleri süs sepetlerine dönüştürerek, hem geri dönüşüme hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor. Eski gazeteleri şapka, sepet, çanta, süs eşyası gibi yepyeni ürünlere dönüştürüyor. Usta öğretici Asuman Avil "Kursiyerlerimiz hobi amacıyla geldikleri kursumuzda hem meslek öğreniyor hem de elde ettikleri gelirle aile ekonomilerine katkı sağlıyor" dedi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cihan Yıldırım da "Kadınların kursa, bizim de gazeteye ihtiyacımız var. Halkımız ellerindeki eski gazeteleri bize ulaştırabilirlerse kadınlar bunları sanat eserlerine çevirmeye devam edeceklerdir" diye konuştu. AA