İstanbul’da yasa dışı bahis ve tefecilik operasyonunda 6 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte futbol ve diğer spor müsabakalarında yasadışı bahis oynattığı ve tefecilik yaptıkları belirlenen bir çete tespit etti.

Yürütülen çalışmalarda, söz konusu çete üyelerinin illegal bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği, insanlara zorla senet imzalattıkları, senetler vasıtasıyla tefecilik yapıldığı yönünde istihbari bilgiler edinilmesi sonucunda Çatalca ilçesi bölgesinde suça karışan 6 şüpheli belirlendi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında 6 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda H.B., B.Ö.B., K.B., A.A., A.Ö. ve A.D. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikamet aramalarında, 5 cep telefonu, 5 sim kart ve 4 dizüstü bilgisayara el konuldu.

Çökertilen çetenin, kendi içinde iş bölümü yaptığı, bazı şüphelilerin yasadışı bahis organizasyonunu yönetip yönlendirdiği, geriye kalan ekibin de bahis borcunu ödeyemeyen vatandaşlara zorla senet imzalattığı ortaya çıktı. Bu senetlere yüksek oranlı faizler uygulayan çete üyelerinin, borçlarını ödeyemeyecek hale gelen vatandaşların iş yerleri, arsaları ve ev gibi taşınmaz mal varlıklarını kendi üzerlerine aldıkları anlaşıldı. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarında son bir yılda milyonlarca liralık hesap hareketlerinin olduğu da yine emniyet ekiplerince tespit edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada ifade işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden K.B., H.B. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geri kalan B.Ö.B. , A.Ö. ve A.D. diğer 3 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.