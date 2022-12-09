JASAT’tan FETÖ operasyonu

Hatay İl Jandarma Komutanlığı, dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT) başarılı bir operasyona daha imza attı. Silahlı Terör Örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. isimli şahsın Antakya'da bir evde saklandığını belirleyen JASAT, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda İ.K. kaçmaya çalışırken yakalandı.

Gözaltına alınan İ.K. İl Jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. İ.K. tutuklanarak cezaevine konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı 2022 yılında JASAT tarafından 513 kişinin yakalanarak adli mercilere sevk edildiklerini açıkladı.