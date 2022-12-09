Mehmetçik ‘kar-kış’ demiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen terörle mücadele operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, bu operasyonlar sırasında çekilen görüntülere yer verdiği sosyal medya paylaşımında, "Gökle yerin hududunda, dalgalanır bayrak kahramanların omzunda. Vatan ve millet uğruna en zor şartlarda, en zorlu coğrafyalarda görev yapan kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesine büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı. Görüntülerde, askerlerin zorlu arazi şartlarına ve soğuk havaya rağmen gerçekleştirdiği operasyonlarla yürüttüğü faaliyetler yer alıyor. ANKARA