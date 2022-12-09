SON DAKİKA | Bakan Akar: 2015’ten beri 37 bin terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığın 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 37 bin, bu yılın başından itibaren ise 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Teröristler neredeyse bizim hedefimiz orasıdır. Teröristler için tek yol adalete teslim olmaktır. 19 Kasım'da başlatılan Pençe Kılıç dahil hava ve kara harekatıları icra edilmektedir. Harekatlarda örgütün sözde yöneticilerinin de bulunduğu 364 terörist etkisiz hale getirildi.

KİMYASAL SİLAH İFTİRASI

Türk Silahlı Kuvvetleri, kimyasal silah ve mühimmat geliştirmemekte, üretmemekte, stoklamamakta, kullanmamaktadır. Envanterde uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış olan hiçbir silah ve mühimmat asla bulundurulmamaktadır.