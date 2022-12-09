SON DAKİKA: Çocuğa cinsel istismar olayında Yusuf Ziya Gümüşel için takipsizlik veren savcı ile ilgili flaş karar!

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Öte yandan, İstanbul'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi ve anne-babası hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kadir İ'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya G. ve Fatıma G'nin de "çocuğun nitelikli cinsel istismara iştirak" suçunu işledikleri gerekçesiyle 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması gerektiği belirtildi. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında 3 sanığın yargılanmasına 22 Mayıs 2023'te başlanacak.