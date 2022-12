SON DAKİKA | Bakan Yanık’tan ’istismar’ açıklaması! Çocuklarımız söz konusu; bu siyasi bir mesele değil

Son dakika haberi... Türkiye'yi sarsan '6 yaşındaki kız çocuğuna istismar' iddiasının yankıları sürüyor. Bakanlık konuyla ilgili açılan davaya müdahil olurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Ahaber'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Yanık'tan "6 yaşındaki çocuğa istismar" açıklaması "Davaya müdahiliz" | Video

Yanık'ın açıklamalarından satır başları:

Açılan ceza davasına bakanlık olarak müdahiliz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da hassasiyetiyle 20 yıldır devam eden bir mücadele var. Şiddetle mücadele var, çocuklara ilişkin şiddetle mücale var. Bunu kimse inkar edemez. Bu ve benzeri vakaların Bakanlık olarak her zaman içinde oluruz. Mağdur bize gelmiştir, hemen kolluk güçlerimizi harekete geçiririz. Ya da mağdur kolluğa gitmiştir vaka bize gelir biz olaya dahil oluruz. Gerek sosyal hizmet ve barınmanın temini noktasında biz tüm mağdurun yanındayız.

Mağdurun ihtiyacı olduğu takdirde, ekonomik, barınma gibi her türlü güvenliği sağlamak bakanlığımızın sorumluluğunda. Bundan sonra da mağdur talep ederse bu destekleri sağlarız. Meseleye müsaade ederseniz derin bir perspektiften bakmak istiyorum. Çocuk istismarı konuşurken bile tüylerimizi diken diken eden bir şey. Hangi gerekçe ile olursa olsun, kabul edilemez! Bunun altını bir çizmek lazım. İstismar ile mücadeleyi görev edinen bir bakanlığız. Bizim varlık sebebimiz bu. Kim olursa olsun, hangi sebeple olursa olsun, çocukların cinsel istismarı ve bunun ihmali kabul edilemez. Çocukların her türlü ihtiyacının karşılanması için her türlü imkanı sunma gayretindeyiz. Davaya müdahil olduk. Biz kamuoyuna yansısın, yansımasın bu davaların içinde oluruz. Milletimiz şundan müsterih olsun, kendilerinin bilmediği yüzlerce vakada da biz mağdurun hakkını savunmak için yanındayız. Bunun altını çizmek istiyorum. Gerekli araştırmalar, mağdurun korunması, küçüğün korunması gibi sorumlulukları yerine getireceğiz. Mağdur talep ederse psikolojik destek de veririz.