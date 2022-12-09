Zorba hâkime ödül gibi ceza

Ankara Balgat'ta yaşayan Mujtaba M. (22) ve Ayrullah N. (23), gece saatlerinde oturdukları binanın önüne geldi. Anahtarlarını evde unuttuklarını fark edip arkadaşlarının kapıyı açmasını bekleyen gençlerin yanına bu sırada Yargıtay Tetkik Hâkimi Cabir Okur geldi. İkiliden önce kimliğini isteyen Hâkim Okur, ardından tabancasını çıkarıp gençlere doğrulttu.





Bir gencin sırtına tekme atıp kafasına kabzayla vuran Okur, gençleri yere yatırdıktan sonra Ayrullah N.'yi bacağından vurdu. Adli Tıp Kurumu raporunda, Ayrullah'ın silahla yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyeceğine, kemik kırıklarının hayati fonksiyonları ağır etkilediğine dikkat çekildi. Savcılık, Okur'un 'Kasten yaralama' ve 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 13 yıl hapsini istedi. Hâkim Okur, önümüzdeki günlerde yargılanacak.

VİRANŞEHİR'E SÜRÜLDÜ

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2021 yılı adli ve idari yargı kararnamesinde Karasu Cumhuriyet Savcısı olan Cabir Okur, Yargıtay Tetkik Hakimliğine atandı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde tetkik hakimi olarak görev yapan Okur, yaşanan olayın ardından HSK'nın 2022 güz kararnamesi ile Viranşehir hakimliğine sürüldü.