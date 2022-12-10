‘Babamız ne zaman gelecek’

İstanbul'da 47 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısında şehit olan polis memuru Emre Horoz'un (24) annesi, oğlundan geriye kalan ikizlerinin artık 6.5 yaşına geldiklerini ve babalarını sorduklarını söyledi.10 Aralık 2016'da Beşiktaş'taki bombalı terör saldırısında 40'ı polis 47 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda şehit olan Konyalı polis memuru Emre Horoz'un ailesinin acısı hâlâ taze. Evli ve ikiz kız çocuğu olan Emre Horoz şehit olduğunda ikizleri henüz 6 aylıktı.Konya'da yaşayan anne Emine Horoz (52), şehit oğlunun polisliği seçtiğini belirterek, "Oğlum polisliği kazanmıştı ama ben istememiştim. İkinci kez girdiğinde hem polisliği hem de makine mühendisliğini kazandı. Emre'm polisliği tercih etti ve başarılı bir şekilde görevini yapıyordu. Olaydan iki hafta önce Konya'ya gelmişti. Eşi ve çocukları buradaydı. Olay günü de bir yakınımızın düğünü için İstanbul'a gitmiştim. Oğlum benden yiyecek bir şeyler istemişti. Maç görevine gideceği için eve girip onu uyandırmadım. Malzemeleri bırakıp oradan ayrıldık. Akşam düğündeyken patlama haberini aldım. Şehadete erenlerden biri Emre'mdi" dedi.Şehidin ikizleri Erva ve Elif artık 6.5 yaşında. Emine Horoz, "Torunlarım 'Babam ne zaman gelecek?' diye soruyorlar. Babalar Günü'nde olsun, bayramlarda olsun ne yapacağımızı bilemiyoruz. Okul gösterilerinde herkes anne-baba kelimelerini kullanırken yavrularımızın ve bizim içimiz parçalanıyor. Babalarının mezar taşını öpüyorlar" diye konuştu.