“Boğaz’daki tüm camileri ihya edeceğiz”

İstanbul Sarıyer'de 17. yüzyılda inşa edilen Ali Kethüda Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasını ardından törenle açıldı. Cuma namazının ardından yapılan açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Boğaz hattındaki tüm camilerin restorasyonunu tamamlayacaklarını belirten Ersoy şöyle konuştu: "Ali Kethüda Camii, Sarıyer'deki en eski yapılardan biri. Hem Sarıyer'in güzelleşmesi hem de caminin ihya edilmesi açısından çok önemliydi. Bundan önceki esaslı tadilatı 60 yıl önce olmuştu. Şimdi çok ciddi bir restorasyondan geçti, güçlendirme de yapıldı. Mart 2020'de başladığımız çalışmaları geçen ay sonuçlandırdık. Boğaz hattında birçok camiyi restore ettik, açılışını gerçekleştirdik. İnşallah yakın bir zamanda Arnavutköy'deki Tevfikiye Camii'nin de açılışını yapacağız. Boğaz hattındaki bütün camilerin restorasyonunu tamamlayacağız." Bakan Ersoy, dün ayrıca restorasyonu tamamlanan Bakırköy Rıfat Ilgaz İlçe Halk Kütüphanesi'nin de açılışını yaptı. Ersoy, Türkiye'nin En Büyük Kütüphanesi olacak 'Rami Kışlası'nı ise önümüzdeki ay (13 Ocak 2023) açacaklarını söyledi.