Emine Erdoğan: Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUK İSTİSMARI İNSANLIK DIŞI BİR SUÇTUR"

Çocuk istismarının insanlık dışı bir suç ve sapkınlık olduğunu belirten Emine Erdoğan şu ifadelerin kullandı:

Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum.