Evlat nöbeti çığ gibi büyüyor: Aile sayısı 338 oldu

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerin HDP önündeki oturma eylemine bir ailenin daha katılımıyla sayı 338 oldu. İdare Sönmez, yaklaşık 7 yıl önce İstanbul'da 20 yaşında üniversite öğrencisiyken kandırılıp dağa kaçırılan kızı Hilal için eyleme katıldı. 5 yaşında olan torunu Yahya ile birlikte Erzurum'dan Diyarbakır'a gelerek eyleme katılan anne İdare Sönmez, Hilal'i HDP'den istemek için annelerin mücadelesine katıldığını söyledi. 7 yıldır kızının sesini duymadığını belirten anne Sönmez, HDP'lilerim kızını kandırıp dağa götürdüğünü ifade etti.