İstısmar davasında savcıya inceleme

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel istismar davasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul'da Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin çocuk yaşta evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin iddialar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.H.K.G.'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' suçlarının 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, ilk duruşma için 22 Mayıs 2023 tarihine gün verdi.Bu arada Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cinsel istismar iddialarıyla ilgili 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına karar veren savcı hakkında HSK'ya inceleme izni verdi. Bunun üzerine, şu anda İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yaptığı belirlenen savcı hakkında HSK Birinci Dairesi'nce inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi. Öte yandan 2020'de yeniden başlayan soruşturma kapsamında ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3 şüpheliyi iki kez tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği, ancak talebin ilgili mahkeme tarafından reddedildiği kaydedildi.AİLEve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuğun cinsel istismarının hangi sebeple, hangi gerekçeyle olursa olsun kabul edilemeyeceğini ve meşru gösterilemeyeceğini söyledi. Bakan Yanık, A Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Davanın hukuki süreçte takipçisi olduklarını söyleyen Yanık, aynı zamanda mağdurun talebi durumunda mağdurun ve çocuğunun her türlü sosyal hizmet desteklerinden yararlanmasını sağlayacaklarını belirtti. Yanık, "Kadına şiddet, çocuk istismarı siyasetin konusu değildir. Üzerinden siyaset üretilecek konular değildir. Bunu toplumsal bir mesele olarak kabul edip hep birlikte mücadele etmeliyiz" diye konuştu./ ANKARA