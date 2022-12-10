KHK’lılar FETÖ’ye çalışmaya devam ediyor

FETÖ'nün yeniden yapılanması için faaliyet gösteren finansal organizasyon içinde yer alan 704 şüpheliye yönelik 59 ilde eş zamanlı olarak 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' düzenlendi. Gözaltına alınan Hazine Müsteşarlığı'nda görevli eski uzman Harun Akkaş'ın FETÖ'nün güncel yapılanmasında etkin rol aldığı ortaya çıktı. Toplam 25 yıla kadar hapsi istenen Akkaş'ın incelenen ATM kamera kayıtlarında kimlik bilgilerini gizleyerek farklı tarihlerde M.A. adlı kişiye kartsız işlemle 6 kez para gönderdiği tespit edildi. İddianamede, Akkaş'ın örgütle organik bağ içerisinde verilen talimatları uygulayarak örgütsel eylemlerinin çeşitlilik ve devamlılık gösterdiği aktarıldı.