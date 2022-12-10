Kreşte uyumayan çocuklara işkence

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada çalışan E.E., gündüzleri Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi'ne gönderdiği 3 yaşındaki kızı D.E.'nin, akşam evde oyuncak bebeğini ellerini arkadan kurdele ile bağlayarak uyutmaya çalıştığını gördü. Bu durum garibine giden anne, "Neden öyle uyutuyorsun" diye sorduğunda, "Kreşteki öğretmenlerimiz S. ve B., uyumayanları böyle uyutuyor" cevabını aldı.Whatsapp grubu üzerinden diğer velilerle görüşen anne, F.B.A.'nın kızının da arkadaşlarının yatarken kalkmamaları için ellerinin arkadan bağlanarak uyutulduğunu söylediğini öğrendi. Bunun üzerine veliler, geçen temmuzda suç duyurusunda bulunarak, 2 öğretmen ve kreş yöneticilerinden şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatan savcılığın el koyduğu kamera kayıtları incelenince, gerçekler de ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 öğretmenin çocuklara sert davrandıkları, hırpaladıkları, ağlattıkları, portatif yatakları taşırken bilerek çocukların kafalarına vurdukları, bu nedenle çocukların yataklar taşınırken korkuyla kafalarını eğdikleri, uyumayanlara ve ağlayanlara şiddet uyguladıkları, giyindirip soyundururken zor kullandıkları ve yataklarına ayakkabı ile bastıkları görüldü.Soruşturma sürerken, dün skandalın ortaya çıkması üzerine ise ÇOSB yönetimi, 2 öğretmen ile kreşin yöneticilerini görevden alırken, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı da dosyaya el koydu. Veliler ise olayla ilgili , "Çocuklarımızın evdeki tavır ve tutumlarından yola çıkarak el yordamıyla edindiğimiz bilgi ve bulgular eşliğinde çocuklara işkence yapılan vahşet görüntülerine ulaştık. Bu görüntüleri izleyip bundan rahatsız olmayacak ve kaygı duymayacak anne, baba, vicdan sahibi insan olamaz. Çocuklarımızın maruz bırakıldığı işkenceye sessiz kalmayacağız" dedi.