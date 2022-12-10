Liseli kıza iğrenç tuzak

Konya'da iddiaya göre okulunun müdürü tarafından 'Seni, Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırılan lise sınıf öğrencisi G.A. (17), müdürün tanıştırdığı evli 1 çocuk babası Ahmet Mandal (35), tarafından cinsel istismara uğradı.Yaşadıklarını anlatan G.A., kendisini MİT'e alacağız diyerek kandırdıklarını, okul müdürü H.A.'nın başka okulun kadın müdürü A.S.K.'nin odasında Ahmet Mandal ile dini nikâhlarını kıydığını, daha sonra Mandal'ın şiddet ve tehditle günlerce cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Başından geçenleri anlatan G.A., "Okul müdürüm H.A., derslerimde başarılı olduğum için 'Seni MİT'e memur olarak alalım' dedi. Daha sonra müdürüm, yanında bizim okuldan bir kız arkadaşım ve ismini Ahmet Mandal olduğunu belirten kişiyle birlikte beni evden aldılar. 'Seni MİT'e uygun gördük' dediler. Ben de tamam dedim. Sonra 'Okuldan birine seni 1 ay takip ettirdik ve MİT, senin yanlışını görmüş. Seni bir erkekle otobüste yan yana otururken görmüşler. Fotoğrafın elimizde, ailene göstermemizi istemezsin herhalde' dediler. Ahmet Mandal, 'MİT'e memur olarak daha kolay girmen için benimle sevgili rolü yapman gerekiyor. Bundan da kimsenin haberi olmasın' dedi. Dini nikâh kıymaktan bahsetti, reddettim. Bu kez beni aileme zarar vermekle tehdit etti. Kabul etmek zorunda kaldım. İmam nikâhını, o kadın müdürün odasında, kendi okulumun müdürü kıydı. Daha sonra şiddet uygulayarak bana zorla tecavüz etti. Ben şimdi evden çıkamıyorum, korkuyorum. Okuluma gidemiyorum. Üniversite sınavına çalışamıyorum. Korkuyorum, ağlıyorum. Bunların en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. G.A.'nın ailesinin şikâyeti üzerine kendisini MİT mensubu olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürleri H.A. ve A.S.K.'yı açığa aldı. DHA