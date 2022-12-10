SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Samsun’da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

En son Eylül ayında TEKNOFEST için geldiğimiz Samsun'a birkaç aylık ayrılığa rağmen hasret kaldık. Hem hasret gidermek için hem de yatırımları açmak için buradayız. Aldığım resmi rakam 100 bini yakaladık. Havaalanından bu yana el ele, gönül gönüleydik. Buraya girerken zaten Samsun bir başka coşkuluydu.

Burası Samsun, istiklalimizin, istikbalimizin adımının atıldığı yer. Açılışlarımızın Samsun'a hayırlı olmasını diliyorum. Samsun'un evladı Orhan Gencebay da burada olacaktı. Rahatsızlığı nedeniyle gelemedi.

Son 20 yılda şehrimize güncel rakamla 56 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Dile kolay, icraat icraat. İkinci devlet üniversitesi olarak Samsun Üniversitesi'ni ilimize kazandırdık. 102 adet spor tesisi kazandırdık. Sosyal yardımlarda toplam 6 milyar lira kaynakla destek olduk. 2093 yataklı 21 hastane dahil 42 adet sağlık tesisi yaptık. Hala 900 yataklı Samsun Devlet Hastanesi ile birlikte 5 sağlık tesisinin yapımına devam ediyoruz. İlk Evim Projesi kapsamında 4459 konut yapacağız. İlk İş Yerim Kampanyası ile de 100 iş yeri yapacağız. 6 millet bahçesi projemiz bulunuyor. 120 KM'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 312 KM'ye ulaştırdık.

