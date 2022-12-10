Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya 'üst düzey' darbe! Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 10.12.2022 09:57 Son Güncelleme: 10.12.2022 09:58

SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya 'üst düzey' darbe! Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı 9 Aralık'ta yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA | MSB’den PKK’ya ’üst düzey’ darbe! Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 9 Aralık'ta etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristten birisinin örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirilen PKK/YPG'li teröristlerden birinin örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi. Nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek!

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SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya 'üst düzey' darbe! Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi
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