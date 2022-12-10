SON DAKİKA | Türkiye’den Rusya’ya PKK mesajı! Hükümleri yerine getirin

TAHIL SEVKİYATININ SÜRDÜRÜLMESİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

İstanbul Tahıl Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin hususlar istişare edilmiş, bugüne kadar 13 milyon tonu aşkın tahılın Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına sevkedilmesini sağlayan girişimin sürdürülmesinin ve Rus tahıl ve gübresinin de ihracının kolaylaştırılmasının önemi vurgulanmıştır.

Tarafımızca, Ukrayna'daki savaşın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi gereğine işaret edilmiş, bu amaçla adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için müzakerelere dönülmesinin önemi vurgulanmış, bu amaçla taraflara her türlü desteği vermeye hazır olduğumuz yinelenmiştir.

Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına atfedilen önem vurgulanmış, ülkedeki krize 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararında yeralan Yol Haritası temelinde siyasi çözüm bulunması lüzumuna işaret edilmiştir.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEDE KARARLILIK YİNELENDİ

Tarafımızca, sadece Suriye'nin toprak bütünlüğüne değil, milli güvenliğimize yönelik varoluşsal tehdit teşkil eden PKK/YPG/PYD terör örgütüyle mücadelede kararlılığımız yinelenmiş, bu bağlamda RF ile Ekim 2019'da imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin yerine getirilmesi beklentimiz ifade edilmiştir.