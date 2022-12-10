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Giriş Tarihi: 10.12.2022 15:42

Terör saldırısında 6 yıl önce şehit düşenler aynı noktada dualarla anıldı

İstanbul Beşiktaş’ta maç öncesi Vodafone Park yakınında, 6 yıl önce gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşenler aynı noktada dualarla anıldı. Şehitler için düzenlenen törenin ardından anıta karanfil bırakılarak Dolmabahçe'deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde şehitler için mevlit okutuldu.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Terör saldırısında 6 yıl önce şehit düşenler aynı noktada dualarla anıldı

Beşiktaş Bursaspor maçı sonrası 10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Park ve Maçka Parkı önünde gerçekleşen 2 ayrı bombalı terör saldırısında 40'ı polis 47 kişi şehit düşmüştü. Saldırının 6'ncı yıldönümünde, atlamanın meydana geldiği noktada şehitler için anma töreni düzenlendi.

İlk saldırının gerçekleştiği Vodafone Park önünde saat 12.00'de yapılan törene, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit yakınları ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli birimlerden polisler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şehitler anısına dua edildi. Şehit düşen polisler için hazırlanan anma videosunun gösterilmesinin ardından şehitler anıtına karanfil bırakıldı. Saldırıda şehit düşen Beşiktaş Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu'nun annesi Kadriye Uncu, saldırıyı gerçekleştirenlere lanet okuyup, beddua etti. Törenin ardından Dolmabahçe'deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde şehitler için mevlit okutuldu.

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Terör saldırısında 6 yıl önce şehit düşenler aynı noktada dualarla anıldı
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