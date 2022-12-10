Yüzsüzlüğün böylesi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi 2022 Mayıs ayı ikinci oturumunda yapılan oylamada el kaldıran Ak Parti Meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz" dedi. Hacer Çınar, Bolu 1'inci Aile Mahkemesine, Tanju Özcan'a karşı kendisine yönelik koruma kararı alınması için başvuruda bulunmuş, başvuruyu değerlendiren mahkeme Çınar'ın "tedbir" talebini kabul ederek, koruma kararı almıştı. Tanju Özcan ise bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 1 yıl geçici süreyle ihraç edilmişti. Yaşanan olayların ardından Tanju Özcan Bolu Belediye Meclisi Aralık ayı 2. oturumunda AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar ile arasında geçen diyalog nedeniyle hakkında açılan davalardan beraat ettiğini söyledi. Tanju Özcan, "Ben sizden özür bekliyorum, hiç açmak istemediğim konu ama bana günlerce Türkiye'de utanmaz Tanju Özcan, ahlaksız Tanju Özcan ifadeleri kullanıldı. Aile mahkemesi bir karar verdi sizin kararınızı ortadan kaldırdı. 15 gün boyunca sesiniz çıkmadı 15 gün sonra benim hakkımda suç duyurusunda bulundunuz. Hakkımda 5. Asliye Ceza Mahkemesinde hakaret dava açıldı ve ben beraat ettim. Aile mahkemesi beni aklamış, ben ceza mahkemesinden de beraat etmişim. Peki siz benim neyimi protesto ettiniz günlerce. Benim resmi atılma gerekçem partiden de bu. Dolayısıyla ben aklandım vicdanen de rahatım, hukuken de rahatım bana iftira attığınız için sizden özür bekliyorum. Eğer özür dilemezseniz siz ve partililerinize hakkımı helal etmeyeceğim size ayrıca manevi tazminat davası açacağım" dedi.Özcan meclisten çıktığı arada Hacer Çınar kürsüye çıkarak konuşma yapmak istedi. Başkan vekili ise Tanju Özcan'ın mecliste olmadığı için Çınar'ın konuşma yapmasına izin vermedi. Hacer Çınar ise "Meclis üyeleri, başkan beyin bahsettiği konuda (hani bizden özür bekliyor ya) hepinizin elinizi vicdanınıza koymanızı istirham ediyorum. Eğer bu benim yerime sizin eşinize, kardeşinize, evladınıza olsaydı ne düşünürdünüz. Ben bir anneyim bir annenin babanın da evladıyım. Burada yapılan terbiyesizliğin karşılığındaki yüzsüzlük ancak bu kadar olurdu. Kendisini buradan bir kez daha kınıyorum. Yargı karşısında aklanabilir ama Allah huzurunda ne yapacağımızı hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.