85 yaş üstü hastalara tek hekim uygulaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu:
İLAÇSIZ BIRAKMAYIZ:
Piyasada eksik ilaçlar sorununu en kısa sürede çözeceğiz. Hastalarımızı ilaçsız barakmayız, ilaç arayan bulacak.
YENİ DÜZENLEME
: 85 yaşından büyüklerimizin her birini bir hekim arkadaşımıza emanet etmek istiyoruz. Yeni düzenlememizle, büyüklerimiz sağlık hizmetini alırken tek bir hekim tarafından yakından takip edilip yönlendirilecekler.
MHRS SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ:
MHRS üzerinden alınamayan randevular olduğunu görüyorum. Bunun için il il, hastane hastane, hekim hekim çalışıyoruz, çözeceğiz.
ATAMALAR SÜRECEK
: 85 bin sağlık personelinin 42 bin 500'ünün atamasını yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız.