85 yaş üstü hastalara tek hekim uygulaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu:Piyasada eksik ilaçlar sorununu en kısa sürede çözeceğiz. Hastalarımızı ilaçsız barakmayız, ilaç arayan bulacak.: 85 yaşından büyüklerimizin her birini bir hekim arkadaşımıza emanet etmek istiyoruz. Yeni düzenlememizle, büyüklerimiz sağlık hizmetini alırken tek bir hekim tarafından yakından takip edilip yönlendirilecekler.MHRS üzerinden alınamayan randevular olduğunu görüyorum. Bunun için il il, hastane hastane, hekim hekim çalışıyoruz, çözeceğiz.: 85 bin sağlık personelinin 42 bin 500'ünün atamasını yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız.