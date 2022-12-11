Ailesi, şehit için ödenen parayla cami ve Kuran kursu yaptırdı

Iraksınırında 2019'da PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Iğdırlı Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul'un (26) ailesi, şehit için ödenecek yaklaşık 300 bin lira tazminat ile maaş teklifini önce kabul etmedi. Daha sonra parayı hayır işinde kullanmaya karar verdi. Şehit Çiyapul'un Kuran öğrenme isteğini göz önünde bulunduran aile, 300 bin liralık tazminat ve gelen maaş ile Aralık ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 300 kişilik cami ile 3 sınıf, 1 oyun odası ve çok amaçlı salondan oluşan Kuran kursu yaptırdı. Şehit Er Erhan Çiyapul Camii ve Kuran Kursu bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından törenle açılacak.