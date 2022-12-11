Biz ithal danışmanlarla değil milletimizle yol yürüdük

Başkan Erdoğan, Samsun'da Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık - Kavak Yolu, 19 Mayıs Ballıca Kampüsü ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:Biz milletimize karşı daima hasbi olduk, hesabi olmadık. Bu kardeşiniz 50 yıldır siyasetin içinde, halkıyla beraber yürüdü, halkıyla beraber yattı, kalktı ve ülkemizin dört bir yanını dolaştık. Buralara böyle geldik. Hep milletimizin diliyle konuştuk. Milletimizin sevinciyle sevindik. Milletimizin öfkesiyle öfkelendik. Öyle ithal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda, siz varsınız yeter. Gözümüz de kalbimiz de milletimize bakıyor. Nedir o ithal danışmanlar! Geç o işleri geç Bay Kemal.Gelişmiş ülkelerin bile gıpta ile baktıkları bir hizmet altyapısı kurduk. Şimdi "Türkiye çok farklı bir ülke" diyorlar. Türkiye artık emir alan değil, emir veren bir ülke. Tahıl koridorunu biz açtık. Biz dünyayla beraberiz, ithal ürünlerle değil.Çanakkale Köprüsü'nü gördünüz değil mi? Biz buyuz. Bunlar ancak sandalla gezerler. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Ne dediler? Niye yaptınız?.. Bizim işimiz bu. 'Arzu etmiyorsanız siz yaya geçin' dedik. Osmangazi Köprüsü'nü yapan kim? Biz. İstanbul'u İzmir'e bağladık. 7.5 saatte gidiliyordu, şimdi 3 saatte gidiliyor. 3 saatte İstanbul-İzmir gidebiliyorsun. Samsun-Asarcık yolumuz nasıl? Güzel değil mi? Bay Kemal de izlemiş midir? Görmesi lazım. Samsun'a da bu yakışır. Dolayısıyla çok çalışacağız. Çünkü Allah göstermeye bunların eline bu ülke kalırsa biz çamurdan, bataklıktan geçemeyiz. Daha güzelleri de gelecek.Kaybedilen altın kıymetindeki yılların, yapılan zulümlerin hesabı en iyi Türkiye Yüzyılı'na dört elle sarılarak sorulabilecek. 10 yılda olup bitenler dahil bu kadim mücadelenin ne kadar derin olduğunu göstermeye yeterli. Bu sinsi alçaklıkların hepsinde de kendi insanımız kullanıldı. 'Alevi, Sünni' dediler. 'Sağcı, solcu' dediler. 'İlerici, gerici' dediler. 'Kürt, Türk' dediler. Hep bizi birbirimize kırdırdılar. Türkiye, bu tuzakları bozdukça, içindeki mankurtları tasfiye ettikçe gücüne güç kattı.15 seçimdir milletimiz bizi açık ara birinci yaparak iradesini güçlü Türkiye'den yana kullandı. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri vazifemizin gereği olarak görüyoruz. Söz verip de yapamadıklarımızın peşinden koşuyoruz. Türkiye'yi 20 yılda 3 kat büyütmüş olmayı yeterli bulmuyor, en kısa sürede 2 kat daha büyüterek dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmayı hedefliyoruz. Yerli ve milli otomobilimiz Togg gibi, tıpkı Yusufeli Barajı gibi, 500 bin konut projesi gibi çok daha fazlasını yapmayı hedefliyoruz.Büyüklerimizden devraldığımız Türkiye ile gençlerimize devredeceğimiz Türkiye arasındaki asırlık farkı, akıl ve vicdan sahibi herkes görmektedir. 2023'te milletten kendi adımıza son kez istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye Yüzyılı inşasını başlatıp kutlu bayrağı gençlere teslim edeceğiz.Başkan Erdoğan, toplu açılış töreni için gittiği Samsun'da 100 bini aşkın coşkulu topluluğa "Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte kuracağız" diye seslendi. Erdoğan, Samsun Havalimanı'ndan konuşma yaptığı Cumhuriyet Meydanı'na gidiş yolunda da sevgi gösterileriyle karşılandı.Törende toplam yatırım bedeli 5 milyar 880 milyon lirayı geçen 244 ayrı projenin resmi açılışı yapıldı. Samsun Üniversitesi'nin Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi başta olmak üzere 60 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği Ballıca Kampüsü'ndeki 6 ayrı proje, 150 yataklı Vezirköprü Devlet Hastanesi ve 20 üniteli diş merkezi, 25'er yataklı Salıpazarı, 19 Mayıs, Kavak devlet hastaneleri, 25 km'lik Asarcık-Kavak yolu ve Havza tarihi Kurt Köprüsü yolu hizmete alındı. 25 m'lik Asarcık- Kavak yolu, virajları ortadan kaldıracak, 35 dakikalık mesafeyi 10 dakika kısaltacak.