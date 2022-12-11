Haberler Gündem Haberleri ‘Çocuk istismarı insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır’
Giriş Tarihi: 11.12.2022

‘Çocuk istismarı insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır’

‘Çocuk istismarı insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır’
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığına yönelik iddialara ilişkin, "Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır!" değerlendirmesinde bulundu. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum."
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‘Çocuk istismarı insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır’
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