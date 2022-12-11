Haberler Gündem Haberleri Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 11.12.2022 14:57 Son Güncelleme: 11.12.2022 15:13

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
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