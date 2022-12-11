Kağıthane’de akılalmaz kaza! Sıkışan şoförü böyle kurtardılar: O anlar kamerada

POLİS OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Ofiste otururken bağırış seslerini duydum. Dışarıya çıktım, bir baktım ki otobüs kaymış. Arkadaşlar otobüsü iterken, şoför aracın altındaydı. İki arkadaşla beraber tuttuk ve alttan dışarıya çıkarttık. Daha sonra otobüsün imdat frenini çektiler ve otobüs durdu. En başta yaralı şoför 'Ben neredeyim' diyordu. Zaman geçince toparladı ama kolu falan kırılmıştı, durumu fenaydı. İç kanaması var mı diye şüphe ettik ama sağlık ocağından hemşireler geldi baktı, sonra da ambulans geldi ve alıp götürdü.