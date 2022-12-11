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Giriş Tarihi: 11.12.2022 10:44 Son Güncelleme: 11.12.2022 10:57

MEB'den flaş karar! Okul müdürünün paylaşımları için soruşturma başlatıdı

Kamuoyunda infiale neden olan bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri ile ilgili İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları üzerine Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Soruşturma başlatıldı.

DHA
MEB’den flaş karar! Okul müdürünün paylaşımları için soruşturma başlatıdı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kamuoyunda infiale neden olan bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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MEB'den flaş karar! Okul müdürünün paylaşımları için soruşturma başlatıdı
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