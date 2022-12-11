Millet ipini IMF’nin eline verenlere siyasette yer vermez

Samsun'da Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023 programına katılan Başkan Erdoğan, şunları söyledi:İki farklı siyaset anlayışının tebarüz ettiğini görüyoruz. Bunlardan ilki AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın temsilcisi olduğu yerli ve milli siyaset blokudur.İkincisi ise CHP ve şürekasının vitrinde gözüktüğü ama arkasında daha kimlerin olduğu belirsiz eski Türkiye'nin ve emperyalist vampirlerin temsilcisi olan bloktur.(Kılıçdaroğlu'na) Ülke ülke dolaşmak yerine yanına ithal danışmanlarını da alarak Türkiye'deki OSB'leri, AR-GE merkezlerini, Teknoparkları, Togg Üretim Üssü'nü ziyaret etmesini tavsiye ediyorum.Vizyon toplantılarına gelmeye tenezzül dahi etmeyen yabancı ekonomi komiserinin konuşmasını "Millet teknoloji görsün" diye pazarlamak komiklik değil cahillik alametidir.Milletimiz kimin teknoloji özürlü kimin de "teknoloji gurusu" olduğunu Bay Kemal ve yurtdışındaki vasilerine gösterecektir.Yüreğinde millet ve memleket sevdalısı olan herkes bizim öz kardeşimizdir.Bu çatı altında terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkes ne kadar farklı fikirde olursa olsun, hangi kökenden gelirse gelsin her bir insanımıza yer var.Hâlâ bunlar otellerin lobilerinde, CHP'den bir tanesi, İP'ten bir tanesi IMF'nin gönderdiği kişilerle gizli olarak görüşmeler yaptılar. Sonra 'Ne var yaparız' dediler. Tabii yaparsınız, her zaman yaparsınız. Ama bu millet ipini IMF'nin eline verenlere bu ülkede siyasette yer vermez.