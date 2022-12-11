Milli Eğitim Bakanı Özer’den ücretsiz yemek açıklaması: Sayı 4 milyona çıkacak

"KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMASIYLA İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ POLİTİKALAR HAYATA GEÇTİ"

2000'li yıllarda ortaöğretimde kızların okullaşma oranı yüzde 39 iken bugün bu oranın yüzde 95'e yükseldiğini aktaran Özer, "Kız çocuklarının okullaşmasıyla ilgili son 20 yılda çok önemli politikalar hayata geçti. Eğitim yatırımları ve sosyal politikalarla eğitimin tüm kademelerinde kız çocuklarının okullaşma problemi kökünden çözülmüştür." ifadelerini kullandı.

Özer, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında, resmi ve özel toplam 71 bin 818 okulda 1 milyon 200 bin öğretmen ve 19 milyon 100 bin öğrenci ile eğitim ve öğretime devam edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Eğitim sistemimizdeki toplam öğrenci ve öğretmen sayımız, günümüzde birçok ülkenin toplum nüfusunun üzerindedir. Bu ölçekte bir eğitim sisteminde büyük bir dönüşümü gerçekleştirebilmek, devasa yatırımların yanında büyük bir kararlılığı da gerektirmektedir. Türkiye'de eğitim sisteminde yaşanan dönüşümün anahtar kavramları kapsayıcılık, eğitimde eşitlik ve kalitedir. Türkiye'nin eğitim sisteminde gerçekleştirdiği bu kavramlara dayalı somut iyileştirmeler siz görmeseniz bile uluslararası kuruluşlar tarafından çok rahat bir şekilde görülmektedir. Öğrenci başarı araştırmasıyla ilgili OECD'nin 15 yaşa ilişkin tüm araştırmalarında Türkiye son 20 yılda sürekli puanını arttırmıştır."

Okul öncesi eğitimde yapılanlara da değinen Özer, "Son bir yıl içerisinde okul öncesi eğitim kademesindeki okullaşma oranını OECD ortalamasına çıkartmak için 3 bin yeni anaokulu yapmak için yola çıktık. Biz yola çıktığımız zaman tüm Türkiye'de 2 bin 782 tane anaokulu vardı. Bir yıl tamamlanmadan 5 bin 541 bağımsız anaokulunu yaptık yani bir yılda hedefimize ulaştık." şeklinde konuştu.

"153 MİLYON DERS KİTABI ÜCRETSİZ DAĞITILDI"

Bakan Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılında 153 milyon ders kitabının, 160 milyon da yardımcı kaynağın öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldığını aktardı.

Bu yıl hayata geçirilen ücretsiz yemek uygulamasının da kapasitesini artırdıklarını dile getiren Özer, "Ağırlıklı olarak taşımalı eğitim kapsamındaki ve pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin yararlandığı bu imkandan bu yılın başlarında 1,5 milyon öğrencimiz yararlanırken özellikle okul öncesi eğitimdeki öğrencilerimize öncelik vererek bu sayıyı 1,8 milyona çıkardık. 2023 yılının sonuna kadar ücretsiz yemek imkanından okul öncesi tüm öğrencilerimizi yararlandıracağız. Bu sayıyı yaklaşık 4 milyona çıkaracağız." dedi.

Köy anaokulları ve ilkokullarının yanı sıra köyde yaşayan vatandaşların istedikleri kursları da onlara yerinde vermek için 2 bin 200 köy okulunun tamiratının yapıldığını, bu okullarda eğitim-öğretimin başladığını kaydeden Özer, "İnşallah bu köy yaşam merkezleriyle sadece çocuklarımızı değil, aynı zamanda oradaki köylü vatandaşlarımızın da sürekli hayat ve öğrenme kapsamında istedikleri kursları ilçeye gitmeden, köylerde vermeye devam edeceğiz. Şu ana kadar 152 bin köylü vatandaşımızı bu eğitimlerden yararlandırdık. İnşallah 2023 yılında 1 milyon köylü vatandaşımızı bu eğitimlerden yararlandırmayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.

Okul Bütçesi Projesini uygulamaya koyduklarını anımsatan Özer, "İlk kez tüm okullara temizlik, kırtasiye, küçük onarım ve donatım ihtiyaçlarını karşılamak için şu ana kadar 7 milyar lira bütçe gönderdik. Bu bütçeyi gönderirken ihtiyacı fazla olan okula fazla, az olan okula az bütçe gönderdik. 2023 yılında da bu uygulamaya kaldığımız yerden devam edeceğiz." diye konuştu.